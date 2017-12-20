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Trump'tan BM ülkelerine uyarı: Oylarınızı kaydediyoruz

ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı BM Genel Kurul'da lehte oy verecek ülkelere 'finansal desteği keseriz' uyarısında bulundu.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 20:49..
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Trump'tan BM ülkelerine uyarı: Oylarınızı kaydediyoruz

TRUMP'TAN EKONOMİK DESTEK TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulundu.

OYLARI İZLİYORUZ

Trump, Beyaz Saray’da yapılan kabine toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulunda oy kullanacak ülkelere işaret ederek, “Yüz milyonlarca dolar, hatta milyarlarca dolar alıyorlar ve bize karşı oy veriyorlar. Bu oyları izliyoruz, kaydedeceğiz. Dikkate almıyoruz” dedi.

Trump'tan BM ülkelerine uyarı: Oylarınızı kaydediyoruz

YARIN KUDÜS TASARISI OYLANACAK

Mısır tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump’a Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan karar tasarısı yarın oylanacak.

Türkiye'nin öncülüğünde Mısır tarafından BMGK gündemine getirilen ve "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın hukuken geçersiz sayılmasını öngören tasarı, ABD tarafından veto edilmişti.

Trump'tan BM ülkelerine uyarı: Oylarınızı kaydediyoruz

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