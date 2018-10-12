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Trump'tan Brunson konusunda ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump Brunson'un sebest bırakılmasına ilk yorumunu Twitter üzerinden yaptı.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 17:26..
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Trump'tan Brunson konusunda ilk açıklama

ABD Başkanı Trump'tan Rahip Brunson'un serbest bırakılmasına ilk açıklama geldi. Gelişme sonrası ABD Başkanı Trump,"Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık!" paylaşımını yaptı.

Trump'tan Brunson konusunda ilk açıklama

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"ABD'YE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Evanjelist pastör serbest bırakılana dek Türkiye'ye yaptırım uygulamaya başlamış olan Trump, paylaşımın arkasından yeni bir tweet daha attı. Donald Trump Brunson için "Düşüncelerim ve dualarım Pastör Brunson ile birlikte, tez zamanda sağ salim eve dönmesini umuyoruz" yazdı.

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