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Trump'tan çeliğe yüzde 25 alüminyuma yüzde 10 vergi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilecek çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

DHA | 09.03.2018 - 00:53..
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ABD'de gözlerin çevrildiği gümrük verigisi kararında Trump'tan açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, "Seçim değil gereksinim" olarak nitelediği karara göre, Meksika ve Kanada dışındaki ülkelerden ABD'ye ithal edilecek çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak.

Trump'tan çeliğe yüzde 25 alüminyuma yüzde 10 vergi

IMF VE AB KARŞI ÇIKIYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Başkan Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini arttırma kararına karşı çıktılar ve kararın kötü bir küresel ticari savaşa dönüşeceği uyarısında bulundular.

IMF Başkanı Christine Lagarde, uluslararası ticaretin bu tür kararlarla sorgulanır hale gelmesinin büyüme rakamlarında, ticari rakamlarda düşüşlere neden olacağı uyarısında bulundu.

Lagarde, "Gümrük vergilerinin karşılıklı olarak arttırılmasıyla beslenen bir savaştan kimse kazançlı çıkamaz" dedi..

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