Trump'tan Çin Devlet Başkanı Cinping'e teşekkür mektubu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, 20 Ocak'ta görevi devralması vesilesiyle kendisine tebrik mektubu gönderen Çin Devlet Başkanı Cinping'e cevaben teşekkür mektubu gönderdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, hem ABD'nin hem de Çin'in yararına olacak yapıcı bir ilişki geliştirmek için Devlet Başkanı Şi ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Trump'ın, tüm Çin halkına mutlu bir Fener Festivali ve (Çinlilerin henüz girdiği) Horoz Yılı temennisinde bulunduğu da belirtildi.

Kampanya döneminde ve başkanlık koltuğuna oturduktan sonra birçok kez ABD ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yapısından rahatsız olduğunu ifade eden Trump'ın yeni dönemde Pekin yönetimi ile nasıl bir ilişki kuracağı merak ediliyor.

Trump daha önce sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Çin para biriminin değerini düşürüp ABD şirketlerinin rekabet gücünü kırarken, ürünlerimize yüksek vergi koyarken (ABD, Çin mallarından vergi almıyor) ya da Güney Çin Denizi'nin ortasına askeri üs inşa ederken bize sordu mu? Hiç sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.