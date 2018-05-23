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Trump'tan Çin liderine: Birinci sınıf poker oyuncusu

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşan Kuzey Kore ziyareti öncesinde mevcut duruma ilişkin değerlendirme yaptı. Trump Çin'in Kuzey Kore'i etkilediğini belirtti.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 09:02..
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ABD BAşkanı Donald Trump'ın konuğu Güney Kore lideri Moon Jae-in oldu. İki lider rasında yapılan görüşme sonrasında basın toplantısı gerçekleştiren Trump, Kuzey Kore ilişkilerini ele aldı.

Mevcut durumda gelinen noktadan rahatsızlık duyduğunu belirten Trump, Çin'i Kuzey Kore'yi etkilemekle suçladı.

Trump'tan Çin liderine: Birinci sınıf poker oyuncusu


"BİRİNCİ SINIF POKER OYUNCUSU"

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı ortak basın açıklamasında Kuzey Kore ile yapılması planlanan tarihi zirvenin ertelenebileceğini söyledi.

Kuzey Kore liderinin Çin Devlet Başkanı Şi Çinping ile yaptığı ikinci görüşme hakkında da konuşan Trump, “Başkan Şi birinci sınıf poker oyuncusudur. Ben de onunla aynı şeyi yapıyorum” diyen Trump, “Kimseyi suçlamıyorum ama bu görüşmenin ardından Kuzey Kore’nin bazı tavırlar değişti. Bir şeyler olmuş olabilir olmamışta olabilir” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore liderinin Çin’e yaptığı ziyaretin herkesi şaşırttığını söyleyen Trump, “O görüşmeden sonra bazı şeyler değişti ve buna memnun olduğumu söyleyemeyeceğim ” diye konuştu.

Trump'tan Çin liderine: Birinci sınıf poker oyuncusu

GÖRÜŞME ERTELENEBİLİR

Konuşmasına Moon ile yaptığı görüşmenin asıl konusunun Kuzey Kore ile Haziran ayında Singapur’da gerçekleştirilmesi planlanan tarihi zirve hakkında açıklama yaparak başlayan Trump, “En önemli konumuz, Singapur ve buluşma, ne olacağını göreceğiz. Eğer olursa Kuzey Kore için harika olacak, eğer gerçekleşmezse de, sorun değil.” dedi.

ABD’nin Kuzey Kore hakkında kesin koşulları olduğunu hatırlatan Trump, “Bu koşulların sağlanacağını düşünüyorum, eğer sağlanmazsa toplantıyı gerçekleştirmeyeceğiz diye konuştu. Gerçekleşmesi planlanan zirvenin Kuzey Kore için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Başkan Trump, “Zirve, beklenen tarihte gerçekleşmezse, ilerleyen bir tarihte gerçekleşebilir, göreceğiz” ifadelerini kullandı. Zirvenin 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleşmesi gerektiğini hatırlatan Trump, “Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini çok yakın zamanda öğreneceksiniz” şeklinde konuştu.

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