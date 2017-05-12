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Trump’tan Comey’e: Gösteriş Budalası

Trump görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski başkanı James Comey’e sert sözlerle yüklendi.

12.05.2017 - 04:33
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Trump’tan Comey’e: Gösteriş Budalası

Trump, NBC-TV’ye verdiği mülakatta Adalet Bakanlığı yetkililerinin tavsiyesi olmasaydı bile Comey’i kovacağını kaydetti.

"FBI KARIŞIKLIK İÇİNDE"

Kısmen basın-yayın organlarına dağıtılan söyleşide Trump, “O bir gösteriş meraklısı, tribünlere oynuyor. FBI karışıklık içinde” dedi.

Trump, “Comey’i kovacaktım, tavsiyelere bakmadan kovacaktım” dedi.

Comey’i görevden almanın FBI’a Rusya soruşturmasıyla ilgili bir mesaj olmadığını söyleyen Trump, “Benim, kampanyam ve Ruslar arasında bir anlaşma yok” ifadelerini kullandı.

Trump, Comey’e FBI’ın soruşturmayı düşürmesi için hiç baskı yapmadığını da kaydetti. Başkan, seçimle ilgili sorun olup olmadığını öğrenmeye çalıştığını da kaydetti.

SENATO SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Senato İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat üyesi Mark Warner Comey’nin hatalar yaptığını ama Trump’ın yorumlarından rencide olduğunu söyledi.

Senato İstihbarat Komisyonu’nun liderleri Cumhuriyetçi Richard Burr ile Demokrat Mark Warner Adalet Bakanı yardımcısı Rod Rosenstein ile görüşmeleri sonrasında yaptıkları açıklamada, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili olarak soruşturmalarının devam edeceğini belirttiler.

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