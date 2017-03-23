Trump'tan Cumhuriyetçi vekillere ikna telefonu

Trump yönetimi için büyük önemi bulunan Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası (AHCA), Temsilciler Meclisinin bugünkü oturumunda oylamaya sunulacak. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, kritik oylama öncesi son kozlarını oynuyor.

216 EVET GEREKİYOR

Eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası'nın (ACA) iptalini öngören AHCA'nin Kongrenin ilk kanadından geçmesi için 216 "evet" oyu gerekiyor.

Buna karşın tasarının 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisinde yapılacak oylamada yeterli desteği bulamaması, Beyaz Saray'ı ve Cumhuriyetçi liderleri endişelendiriyor.

VEKİLLERİ TEK TEK ARIYOR

Amerikan medyasındaki haberlere göre, Donald Trump, Cumhuriyetçi vekilleri tek tek arayarak yasa tasarısının Temsilciler Meclisinden geçmesini garantilemeye çalışıyor.

TRUMP'IN İŞİNİ ZORLAŞTIRACAK 27 VEKİL

Trump'ın Cumhuriyetçileri şahsen aramasında 27 vekilin tasarıya muhalefet edeceğini açıklamasının etkili olduğu belirtiliyor.

REDDEDİLME RİSKİ VAR

Muhalif vekiller, Oval Ofis'ten ve Cumhuriyetçi liderlerden gelen baskıya rağmen fikirlerini değiştirmezse tasarının 216 oya ulaşamayarak reddedileceği öngörülüyor.

Donald Trump, geçen salı günü Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi vekillerle yaptığı görüşmede, "Yeni sağlık yasasını çıkarmazsak bu kalabalıkları artık toplayamayız. Bunu yapmazsanız 2018'de pek çoğunuzun koltuğunu kaybedeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin en zengin iş adamlarından milyarder Koch kardeşler, kritik oylama öncesi tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçi vekillere gelecek yıl yapılacak Temsilciler Meclisi seçimleri için milyonlarca dolarlık finansman sağlayacaklarını açıkladı.