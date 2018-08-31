taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.72665
Euro
7.8847
Altın
1204.67
Borsa
93280.71

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne tehdit: Çekilirim

ABD Başkanı, Dünya Ticaret Örgütü'nün kendilerine daha iyi muamele yapması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 06:10..
  1. Haberler
  2. Dünya

dqw

ABD'nin DTÖ tarafından uzun zamandır kötü muamele gördüğünü iddia eden Trump, yine tehditler savurdu.

"HİZAYA GELİN"

Bloomberg News'e konuşan Trump, bir kez daha hedefine Dünya Ticaret Örgütü'nü koydu. yaklaşık 1 ay önce DTÖ'yü eleştiren ABD Başkanı, ülkelerinin sürekli dezavantajlı duruma düşrüldüğünü iddia etti.

Son yaptığı açıklamada DTÖ'yü tehdit eden Trump, "Hizaya gelmezlerse, DTÖ'den çekilirim." şeklinde konuştu.

OCAK AYINDAKİ KONUŞMA HATIRLATILDI

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin'in 2001 yılında DTÖ üyeliğinin hata olduğunu öne sürmüştü.

Uzmanlar, çok uluslu serbest ticaret sistemini kurmakta öncülük eden ABD'nin DTÖ'den çekilmesi durumunda, başta ABD olmak üzere küresel ekonominin ve dünya ticaretinin olumsuz etkileneceğini vurguluyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı

68
Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

48
UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu.

UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu.

42
Didem Arslan gözyaşlarıyla program yaptı

Didem Arslan gözyaşlarıyla program yaptı

40
Şenol Güneş'in aklında milli takım var

Şenol Güneş'in aklında milli takım var

32
Didem Soydan İdil Fırat'ın kına gecesiyle dalga geçti

Didem Soydan İdil Fırat'ın kına gecesiyle dalga geçti

11
İdo Tatlıses: Benim adım İdo

İdo Tatlıses: Benim adım İdo

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM