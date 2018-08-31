Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne tehdit: Çekilirim

ABD'nin DTÖ tarafından uzun zamandır kötü muamele gördüğünü iddia eden Trump, yine tehditler savurdu.

"HİZAYA GELİN"

Bloomberg News'e konuşan Trump, bir kez daha hedefine Dünya Ticaret Örgütü'nü koydu. yaklaşık 1 ay önce DTÖ'yü eleştiren ABD Başkanı, ülkelerinin sürekli dezavantajlı duruma düşrüldüğünü iddia etti.

Son yaptığı açıklamada DTÖ'yü tehdit eden Trump, "Hizaya gelmezlerse, DTÖ'den çekilirim." şeklinde konuştu.

OCAK AYINDAKİ KONUŞMA HATIRLATILDI

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin'in 2001 yılında DTÖ üyeliğinin hata olduğunu öne sürmüştü.

Uzmanlar, çok uluslu serbest ticaret sistemini kurmakta öncülük eden ABD'nin DTÖ'den çekilmesi durumunda, başta ABD olmak üzere küresel ekonominin ve dünya ticaretinin olumsuz etkileneceğini vurguluyor.