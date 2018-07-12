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Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

Brüksel'de NATO zirvesine katılan Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'tan övgü geldi. Yapılan ikili görüşmenin ardından Trump, Erdoğan için "Onu severim" dedi.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 09:05..
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Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde dünya gündemi görüşüldü. Ülkelerin ikili diyaloglar ile birbirlerinde fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda Türkiye lideri Erdoğan da Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ayaküstü gerçekleştirilen toplantının sonunda Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

"ONU SEVERİM"

Oldukça verimli samimi bir şekilde geçen ayaküstü sohbette YPG-FETÖ ve Suriye politikaları ele alınırken, konuşma sonrasında Başkan Erdoğan başka liderler ile görüşmek için Trump'ın yanından ayrıldı. Trump'ın yanından ayrıldığı sırada Erdoğan'a ABD'li mevkidaşından övgü geldi.

Donald Trump'ın yanındakilere, Başkan Erdoğan için, "Onu severim, onu severim" dediği öğrenildi.

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