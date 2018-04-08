Trump'tan Esad'a kimyasal saldırı tepkisi

Suriye'de meydana gelen kimyasal saldırıya bir tepki de ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Duma'daki saldırının ardından Twitter'dan açıklama yapan Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı tehdit etti büyük bedel ödeyeceğini söyledi.

"HAYVAN ESAD"

Trump, Esad için "hayvan" ifadesini kullanırken Rusya ve İran'ı da Şam yönetimine verdikleri destek için kimyasal saldırıda sorumluluk sahibi olmakça suçladı.

DUMA'DA KİMYASAL KATLİAM

Doğu Guta’da muhaliflerin son kalesi konumundaki Duma’da rejim güçlerince düzenlenen kimyasal saldırıda en az 70 kişinin öldüğü belirtilmişti.

İddialar, hem Suriye rejimi hem de Rusya tarafından yalanlanırken, uluslrararası arenadan tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Esed rejimi Doğu Guta'nın Duma ilçesine kimyasal silahla saldırdı VİDEO