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Trump'tan eski FBI Direktörü Comey'e uyarı

Trump görevden aldığı FBI direktörünü, aralarındaki görüşmeleri basına sızdırmaması konusunda tehdit içeren bir dille uyardı.

13.05.2017 - 00:06
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Trump'tan eski FBI Direktörü Comey'e uyarı

Trump'tan eski FBI Direktörü Comey'e uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan, hafta içinde görevden aldığı  eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'e yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"GÖRÜŞME KAYDININ OLMAMASI İÇİN DUA ETSİN"

Comey ile görüşmelerinin "kayıt altına alınmış" olabileceğini ima eden Trump, "James Comey, görüşmelerimizi basına sızdırmadan önce bu görüşmelerin kaydının olmaması için dua etsin!" ifadesini kullandı. Trump'ın bu açıklamaları, Comey'i, "aralarındaki görüşmeleri basına sızdırmaması" konusunda üstü kapalı olarak uyardığı şeklinde yorumlandı.

WİKİLEAKS 100 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ

WikiLeaks, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "WikiLeaks, Trump-Comey görüşmesinin kayıtları için 100 bin dolar teklif ediyor" dedi.

Trump'tan eski FBI Direktörü Comey'e uyarı

Trump'tan eski FBI Direktörü Comey'e uyarı

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