Trump'tan Filistin'e ekonomik yardım tehdidi

Kudüs kararında 128 oya karşı adeta yalnız kalan ABD, bu kez Filistin yönetimini açıkça tehdit etmeye başladı. Trump, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin'e ekonomik yardımların kesileceğini belirtti.

"KARŞILIĞINDA TAKDİR GÖRMEDİK"

ABD'nin her yıl Filistin yönetimine yüzlerce milyon dolarlık yardım yaptığını kaydeden Trump, "karşılığında herhangi bir takdir veya saygı görmediklerini" savundu.

Trump, "Onlar, uzun süredir vadesi geçmiş barış anlaşmasını İsrail ile müzakere etmek bile istemiyorlar. Müzakerenin en zor kısmı olan Kudüs kısmını tartışma dışı bıraktık; (aksi durumda) İsrail'in bunun için daha fazla bedel ödemesi gerekecekti. Halbuki artık barışı konuşmak istemeyen Filistinlilere neden gelecekte de bu büyük miktarlardaki ödemeleri yapmamız gereksin?" değerlendirmesini yaptı.