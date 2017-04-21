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Trump'tan Fransa'ya taziye mesajı

Dün İtalyan Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya gelen Trump, basın toplantısında Fransa'ya taziyelerini iletmeyi ihmal etmedi.

21.04.2017 - 10:06
  1. Haberler
  2. Dünya

İtalyan Başbakanı Paolo Gentiloni ile ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da görüştü ve ardından da bir basın toplantısı düzenledi.

Trump'tan Fransa'ya taziye mesajı

FRANSA'YA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Basın toplantısı düzenleyeceği sırada Fransa'da meydana gelen olayın haberini alan Trump, toplantıya taziyelerini ileterek başladı. Trump, "Başka bir terör saldırısına benziyor. Bu korkunç bir şey ve bugün dünyada olan en korkunç şeylerden biri. Ne söylenebilir ki? Hiç sonu gelmiyor." diye konuştu.

Trump'tan Fransa'ya taziye mesajı

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa‘nın başkenti Paris’te Şanzelize Caddesi'nde gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan polislerden biri hayatını kaybetti.

Valilik, Şanzelize Caddesi'ndeki saldırıda yaralanan iki polisten birinin yaşamını yitirdiğini, diğer polisin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

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