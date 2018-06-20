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Trump göç politikasını savundu

Trump göç politikalarıyla ilgili çığ gibi büyüyen tepkilere Twitter'dan yanıt verdi.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 16:18..
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ABD Başkanı Trump'ın "sıfır tolerans" politikası sebebiyle kaçak göçmen ailelerinden koparılan çocukların sayısı hızla artıyor, artmakla birlikte bir skandal haline dönüşen bu mesele, büyük infiale neden oluyor. Başkan Trump ise tüm eleştirilere rağmen politikasını savunmaya devam ediyor.

"YALAN HABERLER"

Trump son olarak Twitter'da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Trump, "İllegal göçlerle ilgili yapılan yalan haberler ülkemizin güvenliğini ve emniyetini düşünmüyor. Dünyadaki en eksik ve yanlış göç yasalarına sahibiz. Demokratlar bu suç anlamına gelen açık kapı politikalarını değiştirmek için hiçbir şey yapmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD-Meksika sınırında ABD güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan göçmenler Teksas eyaletindeki göçmen toplama merkezlerine götürülüyor. Küçük çocuklar ailelerinden ayrı kafeslerde tutuluyorlar. İnce battaniyelere sarınıp endişe ile bekliyorlar.

Her gün 250 çocuk ailesinden zorla alınıyor. Ailelerinden ayrılan çocuk sayısı 11 bine ulaştı.

TRUMP'A TEPKİLER

Trump'ın göçmen politikalarına ABD ve dünyadan tepki yağıyor. Facebook'ta, ailelerinden ayrılan çocuklar için dün başlatılan bir kampanyada bir günde altı milyon dolardan fazla para toplandı. Google, bir süre önce çalışanların tepkisi üzerine ABD Savunma Bakanlığı'yla sözleşmesini iptal etmişti. Şirket bu sözleşme kapsamında insansız hava araçlarının saldırılarında hedeflere daha iyi isabet kaydedilmesini sağlayan yazılıma destek veriyordu.

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