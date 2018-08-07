Trump'tan İran ile iş birliği yapanlara gözdağı

ABD ile Avrupa arasında ekonomik ve siyasi gerilimlere neden olacak olan İran ambargosu Washington'un bir numaralı gündem maddesi. Bugün yürürlüğe giren ilk yaptırım paketinin hemen ardından AB'den kararın yanlış olduğu yönünde açıklamalar gelirken, ABD Başkanı Donald Trump'ta özellikle AB'yi hedef alarak sert bir mesaj yayınladı.

"İRAN İLE İŞ YAPAN BİZİMLE YAPMASIN"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların uygulamaya sokulmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"Bunlar uygulanmış en sert yaptırımlar" ifadelerini kullanan Trump, yaptırımların Kasım ayında artarak başka bir seviyeye geçeceğini söyledi.

Trump, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak. Dünya barışı istiyorum, daha azını değil" ifadelerini kullandı.

AVRUPA ŞİRKETLERİNİN KALBİ

İran ABD için ne kadar Orta Doğu devleti pozisyonunda bulunsa da Avrupa için bu durum farklı yönde işliyor. Özellikle önemli markaların fabrikaları ve yatırım planlarının bulunduğu İran'da olası bir ambargo durumu Avrupalı yatırımcıları olumsuz yönde etkilenecek.

AB'den yapılan açıklamada "İran ile meşru ticaretimizi ve ticaret yapan firmalarımızı koruyacağız" diyerek yaptırımların delineceği ve ABD ile karşı karşıya gelineceğinin sinyalini vermişlerdi.