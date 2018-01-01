Trump'tan İran mesajı: Değişim zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan bugün yayınladığı mesajında günlerdir hükümet karşıtı eylemelrein yaşandığı İran'da "değişim zamanının geldiğini" söyledi.

İran'da tansiyon giderek yükseliyor VİDEO

"DEĞİŞİM ZAMANI"

Trump twitter hesabı üzerinden İran sert mesajlar verdi.





"İran, Obama yönetimiyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her alanda başarısız oluyor." diyen ABD Başkanı "Büyük İran halkı yıllardır baskı altındaydı. Yemek ve özgürlük için açlar. İnsan haklarının yanı sıra İranlılar'ın zenginliği de yağmalandı. Değişim zamanı!" ifadelerini kullandı.





RUHANİ'DEN EYLEMCİLERE SERT CEVAP

Son olarak eylemler konusunda sessizliğini bozan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Trump'ın önceki İran konulu tweetlerine yanıt vermiş ve "ABD'deki bu kişi birkaç ay önce terörist olarak adlandırdığı İran halkına bugün yakınlık göstermek istiyor. Tüm varlığı İran halkına karşı olan bu kişinin İran halkına acıma hakkı yok" demişti.





İRAN'DA ŞİDDET OLAYLARI

İran'da, geçtiğimiz perşembe gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı eylemlerde 10'dan fazla kişi öldü, çoğu Tahran'da olmak üzere 400'den fazla kişi gözaltına alındı.

Tahran ile Washington arasında sürtüşmelere neden olan bu eylemler sert mesajlara ve restleşmelere sahne oldu. Konya ilişkin Trump'tan önce Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da İranlı göstericileri desteklediklerini söylemiş, "İran halkının görüşlerini özgürce ifade etme hakkını destekliyoruz. Halkın sesine kulak verilmeli. Tüm tarafları bu temel hakkı korumaya ve sansüre katkı sunan tüm eylemlerden uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



