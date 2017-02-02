Trump'tan İran'a askeri müdahale açıklaması

Trump, basın mensuplarının "İran'a askeri müdahaleyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "masadaki her seçeneği değerlendiriyoruz" cevabını verdi.

ABD İRAN'I UYARMIŞTI

Trump'ın güvenlik danışmanı Michael Flynn da çarşamba günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın denemesini bir provokasyon olarak nitelendirerek, "İran'ın resmi olarak uyarıldığını” söylemişti. ABD medyasında çıkan haberlerde ise İran'a yaptırımların gündeme gelebileceği öne sürülmüştü.

Trump, ilk mesajında "İran, balistik füze fırlatma konusunda resmi olarak UYARILMIŞTI. ABD'nin kendileriyle yaptığı o korkunç anlaşma için minnettar olmalıydılar" yazdı.

Devamında ise, "İran, ABD gelip 150 milyar dolarlık anlaşmayla can simidini atana kadar son demlerini yaşıyordu, çökmeye hazırdı" ifadesini kullandı.

ABD'NİN DAHA ÖNCE İZLEDİĞİ SİYASETE DE ELEŞTİRİ

Başkan Trump, paylaştığı mesajlarda İran'ın yanı sıra ABD'nin daha önce izlemiş olduğu siyaseti de eleştirdi. Başkan Trump Twitter mesajında İran'ın "ABD ile yapmış olduğu felaket bir pazarlık sayesinde” bu denemeyi yapabilmiş olduğunu ifade etti. Trump, "İran'ın son demlerinde çöküşe hazır bir hale gelmişken, ABD'nin yaptığı 150 milyar dolarlık pazarlık sonucu İran'ı kurtardığını” ifade etti. Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yapılan anlaşmayı daha önce de eleştirmişti.

İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında uzun yıllar süren müzakerelerin sonucunda 2015'in Temmuz ayında sağlanan anlaşma 2016 yılının başında yürürlüğe girmişti. Anlaşma, İran'ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında Tahran'a uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öngörüyordu.

İRAN: DENEME BAŞARILIYDI

İran, balistik füze denemesi yaptığını doğruladı. İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan, Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Pazar günü yapılan denemenin başarılı olduğunu” vurguladı. Deghan, "ancak bu denemenin İran'ın dünya güçleri ile yaptığı nükleer pazarlığı veya Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmediğini” söyledi.

Balistik füzeler nükleer başlık da taşıyabiliyor. Alman die Welt gazetesi ise istihbarat birimlerine dayandırdığı haberinde İran'ın Sumar tipi füze ile yaptığı denemede füzenin patlamadan önce 600 kilometre kattettiği belirtildi. Daha önceki haberlerde ise Semnan'dan fırlatılan füzenin infilak etmeden önce 965 kilometre mesafe kattettiği kaydedilmişti.

"İRAN'IN KENDİNİ KORUMAK İÇİN BAŞKA BİR ÜLKENİN İZNİNE İHTİYACI YOK"

İran'ın dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti ise "İran'ın kendini savunmak için başka bir ülkenin iznine ihtiyacı olmadığını” vurguladı. Fars Haber Ajansı'na konuşan Velayeti, İran'ın ABD'nin tehditlerine teslim olmayacağını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye girişini yasakladığı 7 Müslüman ülkenin vatandaşları arasında İran'ın da bulunması da iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtı.