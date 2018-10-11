Trump'tan Kaşıkçı olayına ilişkin yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolan ve öldürülerek dışarı çıkartıldığına inanılan Kaşıkçı olayına ilişkin yeni açıklama yaptı.

"BİZ DE MÜDAHİL OLDUK"

ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a demeç verirken kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Donald Trump "Kaşıkçı konusunda ne olduğunu öğrenmek zorundayım. Suudi gazetecinin kaybolmasını yakından takip ediyoruz. Biz de soruşturmaya dahil olduk. Durumdan hiç memnun değilim." dedi

PARA MESELESİ YENİDEN GÜNDEMDE

ABD Başkanı'nın açıklamaları bir süre sonra yeniden Suudi Arabistan ve para ödemesi meselelerine geldi. Donald Trump "Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz. Sonuna kadar gideceğiz. Kimin yaptığını bulacağız. derken konuşmalarına "ABD olmadan Suudi Arabistan olmaz. Onları korumak için milyarlar harcadık." sözleriyle devam eden Trump Suudi Arabistan'dan para isteme konusunu yeniden gündeme getirdi.

Donald Trump'ın bu konu üzerinde bile tehditvari üslupla konuşması "Suudi Arabistan'dan haraç istiyorlar" ve "ABD Suud'a gözdağı vermek için Cemal Kaşıkçı meselesine el attı" yorumlarını beraberinde getirdi.

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