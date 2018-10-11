taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0002
Euro
6.94745
Altın
1212.214
Borsa
94630.83
Gram Altın
232.847

Trump'tan Kaşıkçı olayına ilişkin yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı olayındaki sır perdesinin aralanması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 17:04..
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump'tan Kaşıkçı olayına ilişkin yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolan ve öldürülerek dışarı çıkartıldığına inanılan Kaşıkçı olayına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Trump'tan Kaşıkçı olayına ilişkin yeni açıklama

"BİZ DE MÜDAHİL OLDUK"

ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a demeç verirken kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Donald Trump "Kaşıkçı konusunda ne olduğunu öğrenmek zorundayım. Suudi gazetecinin kaybolmasını yakından takip ediyoruz. Biz de soruşturmaya dahil olduk. Durumdan hiç memnun değilim." dedi

Trump'tan Kaşıkçı olayına ilişkin yeni açıklama

PARA MESELESİ YENİDEN GÜNDEMDE

ABD Başkanı'nın açıklamaları bir süre sonra yeniden Suudi Arabistan ve para ödemesi meselelerine geldi. Donald Trump "Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz. Sonuna kadar gideceğiz. Kimin yaptığını bulacağız. derken konuşmalarına "ABD olmadan Suudi Arabistan olmaz. Onları korumak için milyarlar harcadık." sözleriyle devam eden Trump Suudi Arabistan'dan para isteme konusunu yeniden gündeme getirdi.

Donald Trump'ın bu konu üzerinde bile tehditvari üslupla konuşması "Suudi Arabistan'dan haraç istiyorlar" ve "ABD Suud'a gözdağı vermek için Cemal Kaşıkçı meselesine el attı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Trump: Biz olmasak Kral Selman 2 hafta dayanamaz VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

204
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

104
Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

51
Kamuda lüks araç kullanımına son

Kamuda lüks araç kullanımına son

257
Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

175
Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

238
ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM