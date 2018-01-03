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Trump'tan Kim'e nükleer silah butonu mesajı

Nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu belirten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a cevap verdi.

AA | 03.01.2018 - 06:39..
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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, masasında bir nükleer silah düğmesinin bulunduğunu söyleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, "Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor." sözleriyle yanıt verdi.

Trump'tan Kim'e nükleer silah butonu mesajı

 

"NÜKLEER BUTON DAİMA MASAMDA"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer silah butonunun" daima masasında olduğunu söylemişti.

Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde olduğunu iddia etmişti.

Trump'tan Kim'e nükleer silah butonu mesajı

KUZEY KORE 20 YIL TERÖR LİSTESİNDE KALDI

ABD Başkanı Trump, 20 Kasım 2017'de Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD, 21 Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için bir kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2'nci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.

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