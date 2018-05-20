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Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

Nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin, zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağı açıklanırken, ABD Başkanı Trump da Kuzey Kore liderine 'koruma' güvencesi verdi.

AA | 20.05.2018 - 03:47..
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Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

CNN International, iki Amerikalı savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin anlaştığını ve en az iki nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin artık zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağını duyurdu.

ASKERİ TATBİKAT, İLİŞKİLERİ YENİDEN GERMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ABD-Güney Kore askeri tatbikatına kızıp Seul yönetimiyle görüşmeyi askıya alması üzerine, Kim Trump'la 12 Haziran tarihinde Singapur'da yapılacak tarihi buluşmayı da iptal edebileceğinin sinyalini vermişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine, ABD ve Kuzey Kore arasındaki tarihi zirvenin riske girmesi üzerine Washington yönetimi, ünlü bombardıman uçağı B-52'lerin rotasını değiştirdi.

"GÖRÜŞME OLMAZSA BİR SONRAKİ ADIMA GEÇERİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapmayı planladığı görüşmeye ilişkin, "Şu ana kadar bize (olumsuz) herhangi bir şey söylenmedi. Eğer görüşme olursa olur, olmazsa bir sonraki adıma geçeriz." dedi.

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'daki görüşmesi öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da yapmayı planladığı görüşmeye ilişkin soruları yanıtlayan Trump, Pyongyang'ın "Hiçbir şey olmamış gibi görüşmeyle ilgili detaylar konusunda kendileriyle konuşmaya devam ettiğini" belirtti.

Trump, görüşmenin olup olmayacağına ilişkin kesin ifadeler kullanmaktan kaçındığı değerlendirmesinde, "Şu ana kadar bize (olumsuz) herhangi bir şey söylenmedi. Eğer görüşme olursa olur, olmazsa bir sonraki adıma geçeriz." diye konuştu.

TRUMPTAN KİM'E GÜVENCE: NÜKLEER SİLAHLARI VER, KOLTUĞUNDA KAL

Nükleer silahlarını teslim etmesi durumunda Kim'e "koruma" sağlanacağını ima eden Trump, "Kendisi çok güçlü korumalar alacak. Yapabileceği en iyi şey, bir anlaşma yapmaktır. Kendisi orada kalıp ülkesini yönetir ve ülkesi zengin olur." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore konusunda "Libya modeli" önermesiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, 2003 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un Libya ile yaptığı gibi bir nükleer anlaşmayı Pyongyang ile yapmak istemediğini kaydetti.

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