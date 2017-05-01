taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5504
EURO
3,8687
ALTIN
144,18
PETR
51,8000

Trump'tan Kim'e: O tatlı bir kurabiye

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir gerilim yaşadığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.

01.05.2017 - 11:19
  1. Haberler
  2. Gündem

1

CBS'de yayınlanan 'Face The Nation' isimli programa katılan Donald Trump, Kuzey Kore liderinin genç yaşta liderliği devralmasının önemli olduğunu söyledi.

"O TATLI ZEKİ BİR KURABİYE"

Trump, Kim Jong-un için; "Çok genç yaşta, gücü üstlenebildi. Eminim, birçok insan bu gücü ondan almaya çalışmıştır. Amcası veya bir başkası. Ancak o bunu yapabildi. Açıkçası, o tatlı zeki bir kurabiye. Ancak devam etmesine izin veremeyeceğimiz bir durum var, uzun yıllardır devam eden bir durum." ifadelerini kullandı.

"DÖVİZ MANİLÜLATÖRÜ ÇİN"

Seçim kampanyası döneminde 'döviz manipülatörü' olarak nitelediği Çin'le ilgili konuşan ABD Başkanı, "Başkan Şi'nin Çin için de çok büyük bir problem olan Kuzey Kore meselesini çözmek için çalıştığını biliyorum. Ona, 'Hey, bu arada Kuzey Kore'yi ne yaptınız? Bir de yarın sizin döviz manipülatörü olduğunuzu söyleyeceğiz.' dediğimi hayal edebiliyor musunuz?" şeklinde konuştu.

"DAHA ZOR İŞLERİM DE OLDU"

Oval Ofis'te 100. gününü geride bırakan Trump, başkanlık göreviyle ilgili olarak ise "Evet, bu zor bir iş. Ancak daha önce de birçok zor işim oldu. Daha zorları da oldu. 8 yılın sonunda bunu anlamanızı sağlayacağım." ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

44
Cumhurbaşkanı Hindistan'da iş adamlarına konuştu

Cumhurbaşkanı Hindistan'da iş adamlarına konuştu

23
RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor

RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor

59
Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

209
Emenike'den Iraklı futbolcuya ırkçı hareket

Emenike'den Iraklı futbolcuya ırkçı hareket

52
Saplantılı aşığını öldüren kızın ifadesi şaşırttı

Saplantılı aşığını öldüren kızın ifadesi şaşırttı

31
Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM