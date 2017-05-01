Trump'tan Kim'e: O tatlı bir kurabiye

CBS'de yayınlanan 'Face The Nation' isimli programa katılan Donald Trump, Kuzey Kore liderinin genç yaşta liderliği devralmasının önemli olduğunu söyledi.

"O TATLI ZEKİ BİR KURABİYE"

Trump, Kim Jong-un için; "Çok genç yaşta, gücü üstlenebildi. Eminim, birçok insan bu gücü ondan almaya çalışmıştır. Amcası veya bir başkası. Ancak o bunu yapabildi. Açıkçası, o tatlı zeki bir kurabiye. Ancak devam etmesine izin veremeyeceğimiz bir durum var, uzun yıllardır devam eden bir durum." ifadelerini kullandı.

"DÖVİZ MANİLÜLATÖRÜ ÇİN"

Seçim kampanyası döneminde 'döviz manipülatörü' olarak nitelediği Çin'le ilgili konuşan ABD Başkanı, "Başkan Şi'nin Çin için de çok büyük bir problem olan Kuzey Kore meselesini çözmek için çalıştığını biliyorum. Ona, 'Hey, bu arada Kuzey Kore'yi ne yaptınız? Bir de yarın sizin döviz manipülatörü olduğunuzu söyleyeceğiz.' dediğimi hayal edebiliyor musunuz?" şeklinde konuştu.

"DAHA ZOR İŞLERİM DE OLDU"

Oval Ofis'te 100. gününü geride bırakan Trump, başkanlık göreviyle ilgili olarak ise "Evet, bu zor bir iş. Ancak daha önce de birçok zor işim oldu. Daha zorları da oldu. 8 yılın sonunda bunu anlamanızı sağlayacağım." ifadelerini kullandı.