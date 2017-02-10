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Trump’tan İsrail'in işgalci politikalarına ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimleri kurulmasının Ortadoğu barış sürecine katkı sağlamadığını söyledi.

10.02.2017 - 18:57
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Trump’tan İsrail'in işgalci politikalarına ilk tepki

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ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ağırlayacak.

Trump, bu buluşma öncesinde İsrail Hayom gazetesine Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

"BARIŞ İÇİN İYİ DEĞİL"

ABD Başkanı, Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerine onay veren İsrail'e mesafeli açıklamalarda bulunması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimleri kurulmasının Ortadoğu barış sürecine katkı sağlamadığını belirtirken, "İsrail'in hız verdiği yasadışı yerleşim yerleri inşasının “barış için iyi olmadığını” kaydetti.

"HER İKİ TARAFTA MAKUL DAVRANMALI"

"Halihazırda sınırlı bir alan söz konusu ve yeni yerleşim birimleri için bu alanlardan her defasında biraz daha alınırsa geriye pek fazla toprak kalmayacağını" söyleyen ABD Başkanı, isteğinin her iki tarafın da "makul" davranması olduğunu vurguladı.

YENİ YÖNETİMDEN İSRAİL POLİTİKALARINA MESAFE

ABD'nin yeni yönetiminden ilk kez geçen hafta İsrail'in yerleşim politikalarına sürpriz bir biçimde mesafe koyulduğuna yönelik açıklamalar yapılmıştı.

Öncesinde Başbakan Netanyahu Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşaatına izin verildiğini açıklamıştı.

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