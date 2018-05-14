Trump'tan Kudüs açıklaması: Gecikmiş bir gerçekti

ABD'nin Kudüs'ü işgal planını resmiyet döken büyükelçiliği taşıma panı bugün gerçekleşti. Trump'ın damadı ve işgal planının mucidi olan Jared Kushner törene katılırken, Trump'ın kızı Ivanka Trump'da törene katıldı.

Törene katılamayan Donald Trump ise video konferans yöntemiyle açılışa mesaj yolladı. Trump'ın mesajı yüz karası yalanlarını yeniden dizdi.

"EMRİ BEN VERDİM"

​Trump'ın önceden kaydedilmiş mesajı video bağlantısıyla yayımlandı. Elçiliğin açıldığını ilan eden ve davetlilere ''Tebrikler. Bu gerçekten çok büyük bir çabaydı'' diye seslenen Trump, İsrail'in tüm diğer ülkeler gibi kendi başkentine karar verme hakkı olduğunu, İsrail'in zaten Kudüs'ten yönetidliğini savunan Trump, bunu kabul etme ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının kendisine ait olduğunu vurguladı. Elçiliği planandan çok daha hızla açtıklarına dikkat çekti.

Bu durumun yıllarca gözardı edildiğini savunan Trump, bu emri kendisinin verdiğini ve bu gerçeği gerçekleştirdiğini belirtti.

MESCİD-İ AKSA SÖZÜ

İki devletli çözüm için bu hamlenin en iyi seçenek olduğunu iddia eden Trump, Kudüs'ün resmen işgal edilmesine rağmen, kutsal toprakları da koruma sözü verdi.

Trump, Harem-üş Şerif, Kubbet-üs Sahra'daki statükoyu koruma sözü verirken, ABD'nin İsrail'e desteğinin devam edeceğinin altını çizdi. Diğer yandan kalıcı barış anlaşmasında varılmasına yardımcı olmayı ABD'nin tümüyle taahhüt ettiğini dile getirdi.

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