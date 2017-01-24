Trump'tan kürtaj hakkına darbe

ABD Başkanı Donald Trump, kürtajı destekleyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) federal fonlarla finanse edilmesini yasaklayan bir genelge çıkarttı.

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı başkanlık genelgesiyle kürtaja destek veren uluslararası gruplara federal yardım yapılmasını yasakladı.

CUMHURİYETÇİLER YASAKLIYOR, DEMOKRATLAR YASAĞI KALDIRIYOR

Sözkonusu yasak, ilk olarak Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan döneminde yürürlüğe konmuştu.

Ardından Demokrat Parti'li Bill Clinton tarafından 1993 yılında kaldırıldı.

Halefi Cumhuriyetçi George W. Bush'un yeniden koyduğu yasak, bu kez Barack Obama yönetimince bir kez daha kaldırılmıştı.

ADAYLIĞI DÖNEMİNDE "KÜRTAJA CEZA GEREKİR" DEMİŞTİ

Trump, henüz başkan adayıyken de, kürtajın yasadışı olması durumunda, kürtaj olan kadınların 'bir şekilde cezalandırılması' gerektiğini söylemişti.

Trump'ın, bir belediye meclis toplantısında yaptığı bu yorumlar MSNBC televizyonunda yayınlanınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Bunun üzerine Trump tavır değiştirip, bu sefer de kürtajı yapan kişinin cezalandırılması gerektiğini ifade etmişti. Fakat yine de kürtajla ilgili "Duruşum değişmedi" demişti.