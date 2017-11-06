Trump'tan kutsal balıklara bir kutu yem

Gafların ve polemiklerin efendisi olan ABD Başkanı Donald Trump Japonya ziyaretinde de bu özelliğini yanından ayırmadı. Trump Japon Başbakan Şinzo Abe ile gittiği Tokyo'da kutsal koi balıklarına yem boca etti, hem de kutuyla.

BALIK YEMİ İLE GÜNDEMDE

Başkan Trump, Tokyo'da bulunan Akasaka Sarayı'nda Başbakan Şinzo Abe'yle birlikte ülkeye özgü bir balık türü olan koileri yemledi. Japon kültürü açısından kutsal sayılan koi balıklarına yiyecek veren ikiliden Trump durumu biraz yanlış anlamış olacak, yem kutusunu balıkların üzerine bir anda boşalttı.

Japon Başbakanı Abe ise balıkları kaşık yardımıyla küçük porsiyonlarla beslemesinin yanında içinde porsiyonun ayarlanması için bulunan kaşığı görmezden gelen Trump, yemi boca etti. Abe'nin bu görüntü karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansırken, Trump'ın bu davranışı alay konusu oldu.

KUTSAL KOİ BALIKLARI

​Öte yandan koi balıklarının fazla miktarda beslenmesinin hatalı olduğu belirtildi. Haddinden fazla yemlenen balıkların hasta olma riskiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Koi balıkları Japon gelenekleri ve Ruhani kültürü açısından önemli bir yere sahip.



