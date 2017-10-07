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Trump'tan Kuzey Kore ve İran çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, ordu komutanlarıyla görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

07.10.2017 - 01:42
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  2. Dünya

Trump, eşi Melania Trump, üniformalı askeri liderler ve eşleriyle birlikte Beyaz Saray'da kameralara karşı poz verirken, "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Belki fırtına öncesi sessizliktir" dedi. Trump, bu sözler üzerine "Ne fırtınası Sayın Başkan?" diye soran gazeteciye de "Göreceksiniz" karşılığını verdi.

Trump'tan Kuzey Kore ve İran çıkışı

İRAN VE KUZEY KORE'YE AÇIK UYARI

Trump, dün Beyaz Saray'da üst düzey savunma yetkilileriyle yaptığı toplantıda Kuzey Kore tehdidi ve İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi ile ilgili konuşarak "Kuzey Kore'de hedefimiz nükleer silahlardan arındırmak. Bu diktatörlüğün, ülkemizi ya da müttefiklerimizi hayal edilemez can kayıplarıyla tehdit etmesine izin veremeyiz. Bunun yaşanmasını önlemek için yapmamız gerekeni yapacağız. Gerekli olduğu takdirde yapılacak, inanın bana" dedi.

Trump'tan Kuzey Kore ve İran çıkışı

Trump, ABD'nin ulusal çıkarlarını baltalayan tüm güçlerin çoktan yok edilmiş olması gerektiğini, bu işi yapmanın kendisine kaldığını söyledi.

Trump, İran'ın da nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini belirterek "İran rejimi terörü destekliyor ve Ortadoğu'ya şiddet, kaos ihraç ediyor. İran'ın bu saldırganlıklarına ve nükleer silah hırsına bir son vermeliyiz. Yaptıkları anlaşma kurallarına uymadılar" dedi.

Trump'tan Kuzey Kore ve İran çıkışı

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