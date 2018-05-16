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Trump'tan Kuzey Kore yorumu

ABD Başkanı Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim ile yapılması planlanan görüşmenin iptal edilip edilmeyeceğine değindi

AA | 16.05.2018 - 23:30..
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Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Beyaz Saray'daki görüşmesi öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikatı gerekçe gösteren Pyongyang'ın, Seul ile üst düzey görüşmeleri askıya alması ve Trump ile 12 Haziran'da yapılması planlanan görüşmenin de tehlikeye girebileceği uyarısında bulunmasını değerlendirdi.

"BİZE HERHANGİ BİR BİLDİRİM YAPILMADI"

Kendilerine Kuzey Kore'den herhangi bir bildirimde bulunulmadığını vurgulayan Trump, "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize herhangi bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin ısrarlı sorulara net bir yanıt vermekten kaçınan Trump, "Neler olacağını göreceğiz." yorumunu yapmakla yetindi.

Trump'tan Kuzey Kore yorumu

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