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Trump'tan Kuzey Kore'ye füze tepkisi

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore hakkında General Mattis ile uzun bir görüşme yaptığını belirtti.

AA | 29.11.2017 - 09:03..
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sf

Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına Kuzey Kore'nin son füze denemesiyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu.

"Bununla ilgileneceğiz. Bu konu hakkında General Mattis ile uzun bir konuşmamız oldu. Bu, ele alıp değerlendireceğimiz bir durum." diyen Trump, kendisi için ABD ordusunun en önemli öncelikler arasında olduğunu vurguladı.

MATTİS'TEN FÜZE AÇIKLAMASI

Daha sonra söz alan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise Kuzey Kore'nin kıtalararası bir balistik füze fırlattığını ve bu füzenin daha öncekilerden daha yükseğe çıktığını ifade etti.

Aynı saatlerde Güney Kore'nin de misilleme olarak bir füze fırlattığını ve bu ülkeyle dayanışma içinde olduklarını dile getiren Mattis, "Kuzey Kore'nin füze denemelerinin bölgesel barışı ve dünya barışını tehdit ettiğini" belirtti.

TİLLERSON'DAN YAZILI AÇIKLAMA

Öte yandan, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da "ABD, Kuzey Kore'nin bu son kıtalararası füze denemesini kınamaktadır. Diplomatik seçenekler şimdilik hala açık durumdadır. ABD, Kuzey Kore'nin savaşçı eylemlerini sona erdirmek ve ülkeyi nükleerden arındırmak için barışçıl yollar bulunmasına bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Kuzey Kore'ye ilave yaptırımlar da getirilebileceğine dikkati çeken Tillerson, Birleşmiş Milletler çatısı altında yakın zamanda Kuzey Kore'yle ilgili bir görüşme trafiği başlatabileceklerini bildirdi.

FÜZE JAPONYA KARA SULARINA DÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Kuzey Kore'nin denediği füzenin bin kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi'ne, Japonya kara suları içindeki bölgeye düştüğünü açıklamıştı.

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