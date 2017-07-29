Trump'tan Kuzey Kore'ye füze testi uyarısı

Trump, yazılı açıklamasında, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi gerçekleştirmesini değerlendirdi.

Söz konusu denemeyi tehlikeli bir faaliyet olarak nitelendiren Trump, şunları kaydetti:

"BU SİLAHLAR DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR"

"ABD bu denemeyi kınıyor ve rejimin bu testlerin, bu silahların Kuzey Kore’nin güvenliğini güvence altına aldığı iddialarını reddediyor. Gerçekte tam tersi bir etkileri var. Bu silahlar dünyayı tehdit etmekle Kuzey Kore’yi daha da izole ediyor, ekonomisini zayıflatıyor ve halkını mağdur ediyor. ABD, Amerikan topraklarını ve bölgedeki müttefiklerimizi korumak için gerekli adımları atacaktır.”