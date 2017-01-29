Trump'tan liderlerle telefon diplomasisi

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Trump ve Putin ilk telefon görüşmelerinde, Moskova-Washington ilişkilerini "Yapıcılık, eşitlik ve karşılıklı yarar" temeline dayanarak geliştirmek için iş birliğine istekli olduklarını dile getirdi.

Görüşmede, Ortadoğu ve Ukrayna'daki durum, İran'ın nükleer programı, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler başta olmak üzere küresel ve bölgesel gündem maddeleri detaylı bir şekilde değerlendirildi, tüm bu konularda ortaklık ilişkisi kurulması yönünde mutabık kalındı.

İki lider ayrıca, DEAŞ ve diğer uluslararası terör örgütleri ile mücadelede gerçek bir koordinasyon kurulması konusunda ortak fikir beyan etti.

Açıklamada, Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmesinin zamanı ve yerinin belirlenmesi için ilgili birimlere talimat verileceği kaydedildi.

Kremlin açıklamasında, Trump'ın ABD Başkanı olarak Putin ile yaptığı ilk telefon görüşmesinin olumlu geçtiğine vurgu yapıldı.

TRUMP-HOLLANDE GÖRÜŞMESİ

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Hollande, terörle mücadelenin Fransa'nın ilk önceliği olduğunu, Irak ve Suriye'deki operasyonlara devam edileceğini belirtti.

Suriye'deki duruma BM himayesinde, siyasi çerçevede bir çözüm bulunması gerektiğini bildiren Hollande, bunun dışında hiçbir çözümün kalıcı ya da sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Rusya ile ilişkiler noktasında, Minsk Anlaşması'nın önemine değinen Hollande, anlaşmanın şartlarına uyulmadığı sürece Rusya'ya yaptırımların kalkmayacağını kaydetti.

AB'de, savunma ve transatlantik güvenliği gibi konuların güçlendirilmesini desteklediğini belirten Hollande, NATO'nun önemine vurgu yaptı.

Hollande'ın Fransa'nın BM'deki rolüne dikkat çektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, BM'nin barışın sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümünde tek ve eşsiz rolünü vurgulamıştır. Hollande, Paris İklim Anlaşması'nın da gezegenin geleceği için ne kadar önemli olduğunu kaydetmiştir. Hollande, korumacı yaklaşımın siyasi ve ekonomik sonuçlarının olabileceğine değinmiş ve kendi içine çekilmenin çıkmaz bir yol olduğunu dile getirmiştir.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı, demokrasileri korumanın tek yolunun demokrasilerin temelini oluşturan, sığınmacıları kabul gibi prensiplere saygı duymak olduğunu da hatırlatmıştır."

TRUMP-MERKEL GÖRÜŞMESİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ile Merkel arasındaki telefon görüşmesinde NATO ile ilişkilerden Ortadoğu'daki son duruma, Rusya'dan Ukrayna krizine kadar birçok konunun ele alındığı bildirildi.

ABD ile Almanya arasındaki ilişkilerin öneminin yeniden vurgulandığı ifade edilen görüşmede, "Trump ile Merkel'in, NATO ittifakının vazgeçilmez önemi konusunda mutabık oldukları" vurgusu yapıldı. Aynı kapsamda NATO'nun, 21. yüzyılın temel sorunlarına çözüm getirebilecek kapasiteye sahip olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Trump ile Merkel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki terör tehdidine karşı işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da uzlaştıkları vurgulandı.

Ayrıca Trump'ın, temmuz ayında Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'ne katılım davetini kabul ettiği, buna mukabil Merkel'in de en kısa zamanda Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

TRUMP-ABE GÖRÜŞMESİ

Sabah saatlerinde de Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüşen Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını bir kez daha teyit etti.

Abe'nin, Kuzey Kore tehdidiyle ilgili olarak Trump'ı bilgilendirdiği ve ABD Başkanının da Japonya'ya teminat verdiği ifade edilen Beyaz Saray açıklamasında, Savunma Bakanı James Mattis'in yakın zaman içinde bölgeye bir ziyaret gerçekleştireceği ve listesinde Tokyo'nun da yer aldığı belirtildi.

Ayrıca Abe'nin 10 Şubat tarihinde Washington'a gelerek Trump ile Beyaz Saray'da görüşeceği bilgisi de paylaşıldı.

Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.