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Trump'tan Macron'a 'kazançlı anlaşma' önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Neden AB'den ayrılmıyorsunuz." diye sorarak ticari bir teklif sundu.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 11:05..
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24 Nisan'da Washington'daki Oval Ofis'te bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında ilginç bir konuşma gerçekleşti.

Trump'tan Macron'a 'kazançlı anlaşma' önerisi

"AB'DEN NEDEN AYRILMIYORSUNUZ"

Washington Post'ta yer alan habere göre Trump Macron'a "Neden AB'den ayrılmıyorsunuz?" diye sordu. Bu sorunun ardından Trump Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'AB'nin ABD ile olan ticaret anlaşmasından daha iyi koşullara sahip' bir ikili bir ticaret anlaşması önerdi.

BEYAZ SARAY TEKLİFİ YALANLAMADI

Beyaz Saray ise Washington Post'un bu haberini yalanlamadı, ancak konuyla ilgili bir açıklama da yapmaktan kaçındı.

Trump'tan Macron'a 'kazançlı anlaşma' önerisi

TİCARETTE ENDİŞELER ARTTI

İkilinin görüşmesinin ayrıntıları ABD'nin AB, Kanada ve Meksika müttefiklerinden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirmesinin ardından taraflar arasındaki ticaret savaşının büyüyeceği endişelerinin yaşandığı bir dönemde ortaya çıktı.

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