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Trump'tan Meksika liderine: Deli misin ?

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına ördürmeyi planladığı duvarın parasını Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto'dan almayı planlıyordu. Nieto parayı ödemeyeceğini söyleyince ortalık karıştı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 09:47..
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ABD Devlet Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk günden bu yana mülteciler, sığınmacılar ve kaçak göçmenler konusu üzerinde büyük titizlik gösteriyor. Trump tüm tepkilere rağmen sınıra duvar ördürme planını açıklamış hatta duvarın parasını da Meksika'dan alacağını açıklamıştı.

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto, kendisinin sınıra örülecek duvarı Meksika’nın ödemeyeceğini açıklaması yönündeki isteği reddettiğini söyledi.

Trump'tan Meksika liderine: Deli misin ?

"DELİ MİSİN"

ABD Başkanı Trump ile Nieto telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. İki liderin konuşmasında Nieto'nun para ödemeyeceğini öğrenen Trump Meksika liderinden bir açıklama bekledi.

Nieto’yu iyi bir insan olarak niteleyen Trump bununla birlikte “Bana sizden Meksika’nın duvarın parasını ödemeyeceğini belirten bir açıklama yapmanızı istiyorum dedi, ben de deli misin? Bu açıklamayı yapmayacağım dedim” ifadelerini kullandı.

MEKSİKA'NIN PARA ISRARI

Trump, telefonda Nieto’ya ‘bay bay’ dediğini ve bu anlaşmayı yapmasının yolu olmadığını söylediğini de aktardı.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgary de Cumartesi günü twitter hesabından yaptığı paylaşımda Meksika’nın duvar için para ödemeyeceğini yineledi. Trump’ın Salı günü San Diego kenti ziyareti sırasında duvarın bir modelini de ziyaret etmesi bekleniyor.

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