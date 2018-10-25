Trump'tan Meksika sınırına takviye birlik

Polis memurunun şehit olduğu kazaya sebep olan taksici tutuklandı

1 Gürkhan Hacır: CHP sadece İş Bankası'na sahip çıkmasın Gazeteci Gürkan Hacır, CHP'nin İş Bankası hisselerine gösterdiği önemi Andımız'a göstermemesine vurgu yaptı.

2 THY Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in THY Euroleague'de Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup ederek kazanan taraf oldu.

3 Beşiktaş-Genk - CANLI SKOR Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Belçika'nın Genk ekibini ağırlıyor.

4 İzmir'de kaçak göçmenlere operasyon İzmir'in Çeşme ve Urla ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 145 düzensiz göçmen yakalandı.

5 Putin Kral Selman ile telefonda görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi yaptı.

6 Park halindeki aracın camını kırıp 150 bin TL çaldılar Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir banka şubesine giren vatandaşın park ettiği otomobilinin camını kıran şahıslar 150 bin TL çaldı.