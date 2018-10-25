taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6352
Euro
6.42265
Altın
1230.3045
Borsa
93747.65
Gram Altın
222.903

Trump'tan Meksika sınırına takviye birlik

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Meksika sınırından ülkeye yapılan göçü önlemek için sınıra çok sayıda askeri birlik takviyesinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

İHA | 25.10.2018 - 21:15..
  1. Haberler
  2. Dünya

Amerika Birleşik Devletleri basını, adlarını vermedikleri ABD’li diplomatlara dayandırdıkları haberlerinde, Trump yönetiminin, Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye yapılan göçü önlemek için Meksika sınırına çok sayıda askeri birlik takviyesinde bulunmaya hazırlandığını duyurdu.

"MİLLİ ALARM"

Yapılan haberlerde ABD Savunma Bakanı James Mattis’in konu ile alakalı çalışmalar yürüttüğü iddia edildi.

Meksika sınırında yaşanalar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, “ ‘Milli Alarm’ için orduyu görünür kılacağım, onlar durdurulacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'ten Hayati Yazıcı'ya sert tepki

Melih Gökçek'ten Hayati Yazıcı'ya sert tepki

248
Bakan Kurum'dan İmar Barışı açıklaması

Bakan Kurum'dan İmar Barışı açıklaması

111
Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

126
AK Parti cephesinden Melih Gökçek açıklaması

AK Parti cephesinden Melih Gökçek açıklaması

242
Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

114
Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

51
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM