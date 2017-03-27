Trump'tan Merkel'e 375 milyar dolarlık NATO faturası

İngiltere merkezli The Sunday Times gazetesi, Alman hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e 375 milyar dolarlık 'NATO savunma faturası' ilettiğini yazdı.

"ÖFKE UYANDIRICI"

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Alman bakan, gazeteye yaptığı açıklamada 17 Mart’ta kapalı kapılar ardında gerçekleşen Trump-Merkel görüşmesinde Alman lidere sunulan belgeyi ‘öfke uyandırıcı’ olarak niteledi.

"ŞANSÖLYE TEPKİ VERMEDİ"

Alman bakan, "Bu tür taleplerin konsepti, diğer tarafı korkuya düşürmek. Ancak Şansölye bunu sakin karşıladı ve bu türden provokasyonlara tepki vermeyecek." ifadelerini kullandı.

TRUMP: BORCUNUZ VAR

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın ‘güçlü ve çok pahalı’ savunma nedeniyle ABD’ye ve NATO’ya muazzam bir borcu olduğunu açıklamıştı.