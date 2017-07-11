taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.097
USD
3,6082
EURO
4,1136
ALTIN
140,90
PETR
46,9800

Trump'tan Musul açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasını değerlendirdi.

11.07.2017 - 03:23
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump'tan Musul açıklaması

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasını "uzun süren bir kabustan uyanma" olarak niteledi.

Musul'un kurtarılması operasyonunda sağlanan başarıdan dolayı Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak ordusunu tebrik eden Trump, "DEAŞ'ın zalimce katlettiği binlerce Iraklının ve DEAŞ'tan sıkıntı çeken milyonlarca Iraklının yasını tutuyoruz. Ülkelerinde hayatı normale döndürmek için hayatlarını kaybeden kahraman askerleri için Irak halkının ve Peşmerge'nin acılarını paylaşıyoruz ve fedakarlıklarını takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Musul açıklaması

ABD'nin, Irak güvenlik güçlerinin yanında olmaktan gurur duyduğunu belirten Trump, başkanlığının ilk 6 ayında DEAŞ'la mücadele konusunda büyük bir ilerleme kaydettiklerine değindi.

Trump, "DEAŞ'ın bir zamanlar sözde halifeliğini ilan ettiği Musul'daki zafer, örgütün Irak ve Suriye'deki günlerinin sayılı olduğunun sinyalini veriyor. DEAŞ'ın tamamen yok edilmesine çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Hırvatistan'da Türk bayrağına çirkin saldırı
Hırvatistan'ın Dakovo kentinde, Türkiye'den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında bir kişi Türk bayrağına saldırdı.
Hamburglular kentteki yıkımı onarıyor
G-20 zirvesi protestolarında, kentte oluşan büyük tahribatın onarılmasına bölge sakinlerini de yardım ediyor.
Srebrenitsa kurbanları Sırbistan'da anıldı
Başkent Belgrad'da, Siyah Giyen Kadınlar Derneği tarafından soykırımın 22. yıl dönümü vesilesiyle "Srebrenitsa 8372" eylemi düzenlendi.
İran: ABD ve Rusya'nın ateşkes anlaşması bizi bağlamaz
Kasımi, Putin ile Trump arasında Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının İran tarafından bir bağlayıcılığı olmadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

13
Srebrenitsa kurbanları Sırbistan'da anıldı

Srebrenitsa kurbanları Sırbistan'da anıldı

11
TIR dorsesindeki profil boruların arasında sıkıştılar

TIR dorsesindeki profil boruların arasında sıkıştılar

2
Hırvatistan'da Türk bayrağına çirkin saldırı

Hırvatistan'da Türk bayrağına çirkin saldırı

3
Kahramanmaraş'ta 500 polisle denetim

Kahramanmaraş'ta 500 polisle denetim

3
Ablasını darp eden sevgilisini bıçakladı

Ablasını darp eden sevgilisini bıçakladı

2
Niğde'de ödev projesi bomba paniğine neden oldu

Niğde'de ödev projesi bomba paniğine neden oldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM