Trump'tan NATO'ya iş birliği taahhüdü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin Washington'un NATO'ya verdiği desteği ve ittifakın diğer üyelerini savunma harcaması taahhütlerine uymaları için neler yapılabileceğini konuştukları belirtildi.

UKRAYNA GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, "Ayrıca, taraflar Ukrayna sınırındaki çatışmasına potansiyel barışçıl bir çözümü konuştu. NATO'nun karşı karşıya kaldığı tüm güvenlik sorunları konusunda yakın temas ve iş birliği yapmaya devam edileceği konusunda mutabık kaldılar. Başkan Trump, Mayıs ayının sonlarında Avrupa'da yapılacak olan NATO liderler zirvesine katılacağını kabul etti." ifadeleri yer aldı.

YENİ ZELANDA BAŞBAKANI İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Trump'ın ayrıca Yeni Zelanda Başbakanı Bill English ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedilen açıklamada, iki liderin yakın dostluk ve ikili ittifaka devam etmekte mutabık kaldıkları aktarıldı. Açıklamada, Başkan Trump'ın Yeni Zelanda liderine ABD'nin Asya ile olan angajmanına bağlı kalacağını yinelediği ifade edildi.