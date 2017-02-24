Trump'tan nükleer silah çıkışı

Reuters haber ajansına konuşan Amerika Başkanı Donald Trump, nükleer silah kapasitesinde ABD'nin geride kaldığını söyleyerek, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin genişlemesini ve 'en tepede' olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

"PUTİN İLE GÖRÜŞÜRSEM BU KONU GÜNDEME GELECEK"

Rusya ile ilişkiler konusunda da görüşünü bildiren Trump, Rusya'nın silahların kontrolü anlaşmalarına aykırı olarak yeni kruz füzeleri sevk ettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeleri durumunda bu konuyu da gündeme getireceğini belirtti.

Trump ayrıca, Rusya'yla nükleer silahların azaltılması konusunda 'tek taraflı' bir anlaşmaya karşı olduğunu belirtti.

KUZEY KORE'YE DE ÖFKESİNİ DİLE GETİRDİ

Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleriyle ilgili 'çok öfkeli' olduğunu belirten Trump, buna karşılık Japonya ve Güney Kore'ye füze savunma sistemleri yerleştirebileceklerini, ancak öncelikle konuşacak şeyler bulunduğunu söyledi.

Trump, Çin'in, Pyongyang üzerinde baskı oluşturarak 'istediği taktirde kolaylıkla Kuzey Kore sorununu çözebileceğini' söyledi.