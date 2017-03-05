taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Trump'tan Obama yönetimine soruşturma talebi

Trump, Kongre İstihbarat Komitesi'nin 2016 yılında Başkan Obama'nın soruşturma gücünü kötüye kullanıp kullanmadığının araştırılmasını istedi

05.03.2017 - 22:59
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump'tan Obama yönetimine soruşturma talebi

Trump'tan Obama yönetimine soruşturma talebi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2016'da yapılan seçimlerin hemen ardından Trump'a yönelik "politik sebeplere dayanan soruşturma çağrılarının çok rahatsız edici olduğu" belirtildi.

OBAMA'YA 'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDIN' SORUŞTURMASI

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Rusya ilişkilerinin olup olmadığı yönünde yürütülen soruşturma bağlamında, Kongre İstihbarat Komitesi'nin, 2016'da Başkanlık makamı tarafından soruşturma gücünün kötüye kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istiyor." ifadesine yer verildi.

Trump'tan Obama yönetimine soruşturma talebi

TRUMP KONUYLA İLGİLİ KONUŞMAYACAK

Ayrıca, Beyaz Saray ve Donald Trump'ın, belirtilen soruşturma gerçekleşene kadar konuya ilişkin yorum yapmayacağı da bildirildi.

Başkan Trump, Obama'nın 2016 yılında kendisinin telefon görüşmelerini dinlettiğini iddia etmişti. Barack Obama ise iddiaları reddetmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hatay'a düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu

Hatay'a düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu

296
Akın Öztürk-Zekeriya Kuzu ilişkisi çatı iddianamesinde

Akın Öztürk-Zekeriya Kuzu ilişkisi çatı iddianamesinde

56
Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin

Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin

153
Cumhurbaşkanı'nın Tokatlılar Gecesi konuşması

Cumhurbaşkanı'nın Tokatlılar Gecesi konuşması

449
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki

413
Şenol Güneş'ten Quaresma'ya: Silgiyi bitirmemek lazım

Şenol Güneş'ten Quaresma'ya: Silgiyi bitirmemek lazım

6
Atiba Rizespor maçında hatasız oynadı

Atiba Rizespor maçında hatasız oynadı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM