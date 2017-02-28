taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.378
USD
3,6199
EURO
3,8389
ALTIN
146,02
PETR
56,0400

Trump'tan Oscar'daki anons skandalıyla ilgili ilk yorum

Oscar törenindeki skandal hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, hatanın sebebinin, siyasete çok odaklanılması olduğunu belirtti.

28.02.2017 - 16:04
  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'tan Oscar'daki anons skandalıyla ilgili ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, kendisiyle ilgili bolca konuşma, espri ve protestolara sahne olan 89. Oscar Ödül Töreni hakkında Breitbart News’e konuştu.

"SİYASETE O KADAR ÇOK ODAKLANDILAR Kİ..."

En iyi filmin yanlış anons edilmesine değinen Trump, "Sanırım siyasete o kadar çok odaklandılar ki finalde birlikte hareket etmediler." dedi.

"BU BİRAZ ÜZÜCÜYDÜ"

Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu biraz üzücüydü. Oscar törenlerinin büyüsünden uzaktı. Göz kamaştırıcı bir geceymiş gibi hissetmedim. Oscar törenlerinde daha önce bulundum. Eksik olan çok özel bir şey vardı ve bu şekilde bitirmek üzücüydü."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

71
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

161
Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

82
PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

142
TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

123
Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

157
Niran Ünsal: Kapanarak sanatçı olunmuyor

Niran Ünsal: Kapanarak sanatçı olunmuyor

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM