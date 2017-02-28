Trump'tan Oscar'daki anons skandalıyla ilgili ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, kendisiyle ilgili bolca konuşma, espri ve protestolara sahne olan 89. Oscar Ödül Töreni hakkında Breitbart News’e konuştu.

"SİYASETE O KADAR ÇOK ODAKLANDILAR Kİ..."

En iyi filmin yanlış anons edilmesine değinen Trump, "Sanırım siyasete o kadar çok odaklandılar ki finalde birlikte hareket etmediler." dedi.

"BU BİRAZ ÜZÜCÜYDÜ"

Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu biraz üzücüydü. Oscar törenlerinin büyüsünden uzaktı. Göz kamaştırıcı bir geceymiş gibi hissetmedim. Oscar törenlerinde daha önce bulundum. Eksik olan çok özel bir şey vardı ve bu şekilde bitirmek üzücüydü."