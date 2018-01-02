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Trump'tan Pakistan'a teröre destek suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristlere barınak sağladığını iddia etti.

AA | 02.01.2018 - 06:55..
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Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda, ülkesinin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirtti.

ABD Başkanı, mesajında "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'ta peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Pakistan'a teröre destek suçlaması

AFGAN BÜYÜKELÇİ DE TRUMP'I DESTEKLEDİ

Afganistan'ın Washington Büyükelçisi Hamdullah Mohib de Trump'ın paylaşımını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Mohib, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanının, Pakistan'da konuşlu teröristlerin elinde çok acı çeken Afganistanlılar için ümit verici bir mesaj verdiğini savundu.

ABD yönetiminin 19 Aralık'ta açıkladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde "terör örgütlerinin Pakistan topraklarında faaliyet gösterdiği" iddiaları yer almıştı. Pakistan yönetimi, tamamen asılsız olduğunu vurguladığı iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

PAKİSTAN: "ABD ORDUSU TOPRAKLARIMIZI KENDİ ÇIKARLARI İÇİN KULLANIYOR"

Öte yandan, Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad yönetiminin teröristlere barınak sağladığı yönündeki suçlamalarına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Khawaja Asif, yerel yayın yapan bir televizyona yaptığı açıklamada, Trump'ın Twitter'da paylaştığı, "Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristleri barındırdığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Asif, ABD ordusunun, Pakistan topraklarını Afganistan'da kendi çıkarlarına hizmet etmesi için kullandığını vurguladı.

"BEYAZ SARAY'A ZATEN 'ARTIK YOK' DEDİK"

ABD Başkanı Trump'ın son 15 yılda Pakistan'a verdiği paraların ülkesinin sunduğu hizmetler için olduğunu, bunun hayırseverlik amacıyla olmadığını ifade eden Khawaja Asif, "(Trump) Afganistan'daki başarısızlıklardan bizi değil buna neden olanları sorumlu tutmalı." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin Afganistan'daki başarısızlıklarının verdiği rahatsızlık nedeniyle sendelediğini savunan Pakistan Dışişleri Bakanı Asif, "ABD yardımının detaylarını ve nerede, ne şekilde kullanıldığını açık oturumlarda paylaşmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump'ın "Artık yok" ifadesini de önemsemediklerini kaydeden Asif, kendilerinin Beyaz Saray'a zaten "artık yok" dediklerini söyledi.

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