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Trump'tan Portekiz Cumhurbaşkanı'na Ronaldo sorusu

ABD Başkanı Donald Trump, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'yı Beyaz Saray'da konuk etti. Trump, Portekizli lidere Ronaldo'nun seçimlerde kendisiyle rekabet edip etmeyeceğini sordu.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 08:46..
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ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'yı Oval Ofis'te konuk etti. İki liderin kameralar önünde gerçekleştirdiği sohbete damga vuran isim ise Portekiz Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla 'dünyanın en iyi futbolcusu' övgülerini aldığını hatırlatan Trump, "Söyle bana, ne kadar iyi futbolcu? Etkilendin mi?" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nın dünya için başarı olduğunu belirten Portekizli lider ise Trump'a, "Çok etkilendim. O dünyanın en iyi futbolcusu." sözleriyle yanıt verdi.

"SEÇİMLERDE SENİNLE REKABET EDECEK Mİ?"

İki lider arasındaki sohbet daha sonra futboldan politikaya doğru kaydı ancak konuşmanın baş aktörü yine Cristiano Ronaldo'ydu.

Küçük oğlu Barron'ın Ronald hakkındaki her şeyi bildiğini belirten Trump, Portekizli lidere, "Cristiano sana karşı başkanlık için yarışacak mı? Kazanamazdı. Kazanamayacağını biliyorsun" ifadelerini kullandı. Trump'ın esprili sorusuna yanıt veren Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, "Size Portekiz'in ABD'den biraz farklı olduğunu söylemeliyim" şeklinde konuştu.

 

Küçük oğlu Barron'ın Ronald hakkındaki her şeyi bildiğini belirten Trump, Portekizli lidere, "Cristiano sana karşı başkanlık için yarışacak mı? Kazanamazdı. Kazanamayacağını biliyorsun" ifadelerini kullandı.

Trump'ın esprili sorusuna yanıt veren Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, "Size Portekiz'in ABD'den biraz farklı olduğunu söylemeliyim" şeklinde konuştu.

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