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Trump'tan Portland'daki ırkçı saldırı hakkında açıklama

ABD Başkanı Trump, Jeremy Christian adlı bir kişinin üç gün önce Portland'da iki Amerikalıyı öldürmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

29.05.2017 - 22:43
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Trump

Trump, Oregon eyaletinin Portland kentinde cuma günü meydana gelen ve biri başörtülü diğeri siyahi iki kadına trende hakaret eden Christian'ın buna engel olmak isteyen iki Amerikalıyı öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir değerlendirme yaptı.

Trump, "Cuma günü Portland'daki şiddet içeren saldırılar kabul edilemez. Kurbanlar nefret ve hoşgörüsüzlüğe karşı durdular. Dualarımız onlarla." paylaşımında bulundu.

Amerikalı Müslümanlar arasında "İslamofobik" olarak değerlendirilen saldırıya ilişkin başka bir yorum yapmayan Trump, saldırganın ırkçı tutumuna ilişkin de herhangi bir yorum yapmadı.

CAIR: TRUMP'IN BAZI SÖYLEMLERİ ZEMİN HAZIRLADI

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de olaya ilişkin açıklamasında, Trump'ın bazı söylemleriyle "bu tür bir İslamofobik atmosfere zemin hazırladığını" ve saldırıyla ilgili ifadelerinin yeterli olmadığını bildirdi.

Amerikan medyasında, Christian'ın daha önceki sosyal medya paylaşımlarıyla "beyaz ırkçı" çevrelere yakın bir isim olduğu haberleri yer almıştı.

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