Trump'tan Putin'e katil diyen gazeteciye: ABD masum mu

Fox News, tamamı Türkiye saatiyle bu gece yayınlanacak olan röportajdan küçük bir bölümü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Röportajın paylaşılan bölümünde Trump'ın Putin ile ilişkisi masaya yatırıldı.

TRUMP'A PUTİN SORULDU

Trump, O'Reilly'nin "Putin'e saygı duyuyor musunuz?" sorusunu olumlu yanıtlayarak şunları söyledi:

"BİRÇOK İNSANA SAYGI DUYUYORUM, O ÜLKESİNİN LİDERİ"

"Birçok insana saygı duyuyorum. Ama bu onunla birlikte hareket edeceğim anlamına gelmiyor. O ülkesinin lideri. Rusya'yla birlikte hareket etmenin, etmemekten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer Rusya, DEAŞ'a ve İslami terörizme karşı bizimle birlikte mücadele edecekse, bu iyi bir şey. Onunla beraber hareket edecek miyim? Hiçbir fikrim yok."

O'REILLY: PUTİN BİR KATİL

Trump'ın Putin hakkındaki olumlu sözlerinin ardından röportajı yapan O'Reilly, "Ama o bir katil. Putin bir katil." sözleriyle araya girdi.

TRUMP: ABD'NİN MASUM OLDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYORSUN

Trump ise bu sözlere, "Çok fazla katil var. Bizim de birçok katilimiz var. Ne düşünüyorsun? Ülkemizin masum olduğunu mu?" şeklinde yanıt verdi.



