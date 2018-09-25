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Trump'tan Ruhani'ye: Çok şeker adam

ABD Başkanı Donald Trump, taleplere rağmen New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyeceğini söyledi. Trump ayrıca Ruhani için "şeker bir adam" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 16:17..
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ABD Başkanı Donald Trump, 73'üncü BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüp görüşmeyeceği tartışmasına son noktayı Twitter hesabında yaptığı paylaşımla koydu.

Trump'tan Ruhani'ye: Çok şeker adam

GÖRÜŞME OLMAYACAK

Trump yaptığı paylaşımda, "Taleplere rağmen, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme planım yok. Belki gelecekte bir gün." ifadeleriyle görüşmenin yapılmayacağını duyurdu.

Trump'tan Ruhani'ye: Çok şeker adam

"ÇOK SEVİMLİ ADAM"

Trump'ın Ruhani'ye mesajı yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. ABD Başkanı "Onun çok sevimli bir adam olduğuna eminim" ifadelerini kullandı. Trump'ın "sevgi dolu" bu mesajı, "yapay" bulundu.

Trump'tan Ruhani'ye: Çok şeker adam

Dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını söylemişti.

İRAN-ABD İLİŞKİLERİ

ABD, Başkan Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken, İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini hedef almıştı.

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