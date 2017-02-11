Trump'tan Ruhani'ye uyarı

İran İslam Devrimi'nin 38. yıldönümünde konuşan Ruhani, İran'ın 'bu son 38 yıl boyunca İranlılar hakkında tehditkar konuşanları pişman ettiğini' ifade etmişti.

''DİKKAT ETSE İYİ OLUR''

Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ruhani'nin açıklaması hatırlatılınca, "Dikkat etse iyi olur" cevabını verdi.

ABD Başkanı, açıklamayı Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida'daki konutuna giderken yaptı.

ARAP LİDERLERLE İRAN'I GÖRÜŞTÜ

Trump, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın İbadi ile görüşmesinde, IŞİD ile mücadelede ABD'nin Irak halkının yanında olduğunu vurguladığı ve Irak ordusunu Musul'da bu örgüte karşı gösterdiği başarılardan dolayı tebrik ettiği bildirildi.