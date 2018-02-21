Trump'tan Rus balistik füzeleri için talimat

Beyaz Saray'ın açıklamasında Trump'ın talimatlarına yer verildi. ABD Başkanı Trump'ın dikkat çeken hareketi ise Rusya üzerine oldu. Trump, Rus balistik füzelerin incelenmesini istedi.

YETKİLENDİRMELER YAPILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne, Rusya'nın RS-26 tipi balistik füzeleri ile 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan nükleer kuvvetlerle anlaşmaları ihlal edip etmediğini inceleme talimatı verdi.

Beyaz Saray tarafından duyurulan tebligatta, Trump'ın, 2018 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245'inci maddesinde yer alan Rus RS-26 balistik füze programının incelenmesi için Dışişleri ve Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü'nü yetkilendirdiği bildirildi.