taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.433
USD
3,7989
EURO
4,6861
ALTIN
162,48
PETR
65,0200

Trump'tan Rus balistik füzeleri için talimat

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın balistik füzelerinin incelenmesi için talimat verdi.

AA | 21.02.2018 - 03:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

Beyaz Saray'ın açıklamasında Trump'ın talimatlarına yer verildi. ABD Başkanı Trump'ın dikkat çeken hareketi ise Rusya üzerine oldu. Trump, Rus balistik füzelerin incelenmesini istedi.

Trump'tan Rus balistik füzeleri için talimat

 

YETKİLENDİRMELER YAPILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne, Rusya'nın RS-26 tipi balistik füzeleri ile 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan nükleer kuvvetlerle anlaşmaları ihlal edip etmediğini inceleme talimatı verdi.

Beyaz Saray tarafından duyurulan tebligatta, Trump'ın, 2018 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245'inci maddesinde yer alan Rus RS-26 balistik füze programının incelenmesi için Dışişleri ve Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü'nü yetkilendirdiği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

76
Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

49
Ayla Akat Ata tutuklandı

Ayla Akat Ata tutuklandı

41
Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Bitcoin yeniden yükselişe geçti

4
Thomas Müller: Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı

Thomas Müller: Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı

12
Refah Sınır Kapısı 4 gün açık kalacak

Refah Sınır Kapısı 4 gün açık kalacak

8
Çukur dizisi trafik polisinde özür diledi

Çukur dizisi trafik polisinde özür diledi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM