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Trump'tan Rusya'ya G-7 çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, G7 toplantısına katılmak için Kanada'ya uçmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın G7 geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 16:38..
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ABD ile Avrupa ülkeleri ve Kanada arasında ticaret savaşı söylentilerinin gündeme geldiği günlerde, Kanada'nın Quebec kenti G7 liderler zirvesine ev sahipliği yapıyor.

"MASADA RUSYA DA OLMALI"

Zirvenin yapılacağı Kanada'ya uçmak için Washington'dan ayrılan ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada zirvenin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Trump, "Neden Rusya olmadan buluşuyoruz? Rusya'nın geri dönmesine izin vermeliler çünkü pazarlık masasında Rusya da olmalı" sözleriyle Rusya'nın yeniden G7'ye alınması gerektiğini söyledi.

"RUSYA İÇİN ÖNCELİK DEĞİL"

Ekonomisi en gelişmiş ülkelerin oluşturduğu G7, 2014 yılı öncesinde Rusya'nın da katılımıyla G8 olarak bir araya geliyordu. Ancak 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından, Rusya'nın üyeliği askıya alınmıştı.

Trump'ın gündem yaratan açıklamalarına Kremlin'den yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, G8'in Rusya için bir öncelik olmadığı ve Rusya'nın başka formatlara odaklandığı belirtildi. İtalya'nın yeni başbakanı Conte ise Trump ile Rusya'nın G8'e geri dönmesi konusunda anlaştıklarını söyledi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun sözcüsü konuyla ilgili olarak, Kanada'nın Rusya ile ilgili tutumunun değişmediğini vurguladı.

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