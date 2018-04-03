Trump'tan S. Arabistan'a Suriye göndermesi

Suudi Arabistan'a son ziyaretinde 100 milyar dolarlık silah anlaşması imzalatan ABD Başkanı Donald Trump'tan Suudileri üzecek bir açıklama geldi.

"ÖNCE PARAYI ÖDEYİN"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Amerika'daki temaslarına devam ederken, Başkan Trump, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." dedi.

"AMERİKAN ASKERLERİ SURİYE'DE KALMALI"

Geçtiğimiz günlerde Suudi Prens Selman Time dergisiyle yaptığı röportajda "Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz. Suriye'deki ABD gücü, Washington'ın bu ülkenin geleceğinde söz hakkına sahip olmasına da imkan verecektir." demişti.

ABD ve Mısır liderleri ile "güç pozu" verildiği günden bu yana ikili ilişkilerini farklı notaya taşıyan Suudi Arabistan, ABD'yle ilişkisinde vites yükseltmişti.

ABD - S.ARABİSTAN İLİŞKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'da ABD tarihinde türünün en büyük silah anlaşmasını imzalamıştı.

Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında Trump, tablolalar üzerinde Amerika'nın Suudi Arabistan'a sattığı ve satacağı silahları göstermişti.