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Trump'tan silah yasası açıklaması

Las Vegas'taki saldırının ardından ABD'de silah yasası gündemde.

03.10.2017 - 18:58
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Trump'tan silah yasası açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta 59 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın ardından yaptığı açıklamada ilk kez 'silah yasasından' bahsetti.

"O HASTA BİR ADAM"

59 kişinin ölümüne yol açan 64 yaşındaki ABD'li Stephen Paddock ile ilgili konuşan Trump, "O hasta bir adamdı, kaçık bir adam. Tahmin ediyorum ki, bir çok problemi vardı. Onu çok ciddi bir şekilde inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump'tan silah yasası açıklaması

"ZAMAN İLERLEDİKÇE KONUŞACAĞIZ"

Katliamın ardından yeniden alevlenen bireysel silahlanma tartışmaları hakkında konuşan Trump, "Zaman ilerledikçe silah yasaları hakkında konuşacağız." ifadelerini kullandı.

CLİNTON: SİLAH SAHİBİ OLMAYI KISITLAYIN

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise bireylerin silah sahibi olma hakkını kısıtlayacak yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Bireysel silahlanmayı kısıtlama çağrılarına Beyaz Saray'dan da cevap geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, mevcut şartların silahlanma yasasında muhtemel değişiklikleri konuşmak için uygun olmadığını savundu.

ABD'DE SİLAH SAHİBİ OLMAK

ABD'de ruhsatsız silah satışı serbest. Ülkede 280 milyon silah var. Her 100 kişiden 89'u ise silahlı.

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