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Trump'tan kimyasal saldırıyla ilgili açıklama

Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili, "48 saat içinde büyük kararlar vereceğiz" dedi.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 18:47..
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Trump'tan kimyasal saldırıyla ilgili açıklama

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

LİDERLERLE GÖRÜŞÜYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili "Suriye’deki korkunç saldırıyı kınıyorum. Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız. Suriye için askeri, liderlerle görüşüyorum. 24-48 saat içinde büyük bir karar vereceğim" dedi.

Trump'tan kimyasal saldırıyla ilgili açıklama

BÜTÜN SEÇENEKLER MASADA

Trump, Suriye'ye askeri müdahale sinyali vererek, "Bütün seçenekler masada" ifadelerini kullandı.

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